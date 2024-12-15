الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية للإعلان عن رحلاتها الجوية من وإلى لندن

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران حملة تسويقية على حافلات عاصمة المملكة المتحدة - لندن للإعلان عن رحلات مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، بواقع 3 رحلات يومية إلى مطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية في جميع النقاط التي تصل إليها شبكة خطوط الناقل الوطني المصري_مصر للطيران.

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية للإعلان عن رحلاتها الجوية من وإلى لندن

 وذلك في إطار الاهتمام بدعم وتنشيط حركة السياحة من وإلى جمهورية مصر العربية، ولخدمة أكبر عدد من المسافرين بأعلى مستويات الراحة للاستمتاع بتجربة سفر مميزة على متن رحلات مصر للطيران.

 

وفي سياق آخر، نظمت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، عضو تحالف ستار العالمي، جولة تعريفية لممثلي كبار وكلاء وشركات السياحة باليابان لزيارة معالم مصر السياحية والأثرية والتعرف علي مناطق الجذب السياحي بمصر ونقل الصورة للمهتمين بالسياحة والسفر باليابان وخاصة في مجال السياحة الثقافية التي يتميز بها السائح الياباني.

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لكبار وكلاء السياحة باليابان

وأشرف على تنظيم الجولة التعريفية مكتب مصر للطيران في طوكيو برئاسة آلاء سمير بالتعاون مع شركة SPT في مصر.

وشملت الجولة زيارة مدن الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث تضمنت زيارة المتحف المصري الكبير وهرم سقارة ومقابر المصريين القدماء والواحات البحرية وكذلك أهرامات الجيزة وخان الخليلي ومتحف الحضارات.

كما شملت الجولة التعريفية زيارة معالم مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مثل مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وعمود السواري وعروض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، مما يظهر تنوع وثراء معالم مصر السياحية.

وأعرب الوفد الياباني عن سعادته بهذه الجولة وتقدم بالشكر لمصر للطيران علي إتاحة الفرصة للتعرف أكثر علي مناطق الجذب السياحي بمصر.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة أسبوعيا كل يوم سبت من القاهرة إلي مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner التي تتسع لعدد 301 راكب.

 

 

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