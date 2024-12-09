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مصر للطيران تهنئ مايكل روسو على تعيينه رئيسًا جديدا بتحالف ستار العالمي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلن تحالف ستار العالمى عن انتخاب مايكل روسو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكندية رئيسًا جديدًا لمجلس Cheif Executive Board (CEB) لتحالف ستار العالمي خلفًا لسكوت كيربي رئيس شركة يونايتد الذى شغل هذا المنصب منذ ديسمبر 2020، ومن جانبها هنأت مصر للطيران عضو تحالف ستار مايكل روسو رئيس مجلس CEB الجديد لتحالف ستار على توليه المنصب متمنية له مزيدًا من النجاح والتوفيق فى مسيرته العملية القادمة لدعم استراتيجيات التحالف.

مصر للطيران تهنئ مايكل روسو رئيسًا جديدا بتحالف ستار العالمي

و بمناسبة توليه هذا المنصب، قال روسو: "أتطلع إلى العمل مع المجلس خلال العامين المقبلين لمواصلة عملنا  في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة لعملائنا حول العالم وأدعو كل عضو في تحالفنا للانضمام لتحقيق هذه الرؤية في عام 2025 والأعوام التي تليه".

وفي منصبه الجديد، سيرأس روسو اجتماعي المجلس السنويين، وسوف يعمل كمتحدث باسم المجلس، كما أنه سوف يوجه الاتجاه الاستراتيجي للتحالف الذي يتألف من 25 شركة طيران حول العالم.


هذا وقد هنأ ثيو بانا جيوتولياس، الرئيس التنفيذي للتحالف مايكل روسو علي هذا التعيين قائلا: "يسعدني أن أرحب بمايكل روسو، أحد أكثر الرؤساء التنفيذيين خبرة في المجلس، كرئيس جديد وأتطلع بشدة إلى العمل معه لتحقيق الرؤية المتجددة للتحالف، كما أتقدم بخالص الشكر إلى سكوت كيربي على توجيهه ودعمه للتحالف خلال فترة ولايته الناجحة والتي استمرت أربع سنوات.

يتم تمثيل كل شركة من الشركات الأعضاء فى التحالف البالغ عددهم 25 شركة عن طريق رئيس مجلس إدارتها كعضو فى مجلس إدارة تحالف ستار العالمي الذي يعمل كهيئة حاكمة كما أنه يحدد الاتجاه الاستراتيجي الشامل للتحالف.

وفي سياق اخر قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن شركة مصر للطيران تتعرض لخسائر سنوية تصل إلى 30 مليار جنيه، مما يجعل من المهم القيام بطرحها على القطاع الخاص. 


خسائر مصر للطيران وطرحها للقطاع الخاص 

وأكد ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، أن طرح شركة مصر للطيران سوف يساعد على إدارتها وتأهيلها لخفض معدلات الخسائر التي تتعرض لها، وتحويلها إلى الربحية.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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الخطوط الجوية الكندية تحالف ستار العالمي شركة يونايتد مصر للطيران الشركة الوطنية مصر للطيران

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