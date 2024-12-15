وجدت نفسي بروض الفرج وشاهدت الجريمة علي الجانبين!

أستخدم كثيراً تطبيقات النقل الذكي للأفراد التي تتزايد في مصر والحمد لله رغم الشكاوى الفترة الأخيرة منها، هي وسيلة مثالية في ظل اجتماع عدة عناصر، منها الوقت الضيق والبحث عن مكان لركن سيارتك فضلاً عن جنون القيادة وتجاوز الأخلاق والقانون في الفترة الأخيرة!

وصلت إلى الإذاعة وتذكرت مهمة بالقرب من جامعة القاهرة، وقلت: لماذا لا تجرب المترو الجديد بجوار التلفزيون إلى الجامعة مباشرة؟ وقد كان.

لا أعرف نظام هذا الخط الذي يعبر النيل في اتجاه الزمالك، إذ يختلف عن باقي الخطوط بأنه يغير مساره عند محطة الكيت كات. كان المذيع الداخلي ينبه، لكنني لم أفهم منه شيئاً! وفجأة استعديت للنزول بعد أن غادر القطار النفق إلى سطح الأرض.. ولكن أين الجامعة؟ ما هذه الأماكن التي نمر عليها؟

كان علي أن أترك جهاز المحمول الذي أتصفح عليه وألتفت لما حولي.. إنها محطة البوهي!.. البوهي؟! ما الذي جاء بي إلى هنا؟! أين نحن؟! سألت من حولي، فشرحوا لي الموضوع.. كان ينبغي أن أبدل القطار في الكيت كات، والمذيع الذي لم أفهم منه شيئاً كان ينبه على ذلك.

قررت أن أكمل باقي المحطات ثم أعود من الآخر. أردت أن أرى القاهرة وامتداداتها الجديدة. كل ما حولي بيوت جديدة، وجديدة بمعنى أنها ليست أحياء أو أماكن أو شوارع أو بيوت قديمة كالأحياء العريقة.. أو حتى هي امتداد لأحياء عريقة مثل إمبابة، لكن.. كيف تم ذلك؟

كل ما نمر عليه أراضي كانت زراعية.. كل هذه المساحات كانت أرض زراعية! نتحدث كثيراً عن العشوائيات ثم عن المناطق غير المخططة -التي تقل فيها المخاطر لكنها ليست مشيدة بالشكل المثالي أو الجيد الذي يضمن حياة جيدة- ونحن فعلنا الكارثتان معاً.. مناطق عشوائية وغير مخططة وعلى حساب ثروتنا الزراعية! ومن أجود ما وهبنا الله من أراضٍ!

ما جرى في مصر منذ السبعينيات وحتى بداية التصدي لهذه الفوضى بعد 2014 وعبر عهدين، يستحق لجنة تقصي حقائق تضع شهادتها للتاريخ. وتعرف كيف ومتى فرطت الدولة في واجباتها ورحّلت للأجيال الحالية والقادمة أعباء كبرى تصل إلى حدود الجرائم!

كان أهلنا في هذه الأماكن يستحقون حياة أفضل من ذلك.. صحيح المترو سيعوضهم بعضا منها لكن كم نحتاج لنخلصهم من الزحام والضوضاء والتلوث وضعف المياه في الأدوار العليا الخ؟!

وفي العودة.. تابعت آثار الجرائم على الضفة الأخري من المترو.. واحسرتاه!

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