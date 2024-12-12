عملية تحرير "الجولاني"!

القصة بدأت فيما يبدو منذ فترة طويلة سوف نكتبها قريبا لكن المنظور والملموس لدينا هو ذلك التحول الذي جري للمدعو أبو محمد الجولاني.. فمن رئيس أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، يرتدي الزي الشرعي ويرسل لحيته لتصل -وفق فهمهم- إلي ما شاء الله لها أن تصل.. يقيمون ما يظنون -وبعض الظن إثم- أنه شرع الله..

حتي قتل الناس وقطع أياديهم وجلدهم والتضييق علي غير المسلمين ومنحهم حقوقا أقل، وإهانة المرأة لأسباب يرونها في شرع الله في تشدد مقيت وتزمت لا حدود له، وتنطع حذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنبأ بهلاك القائمين به وعليه، وغلظة يرونها لازمة للقوة ونراها افتقارا لها!



نقول: الجولاني بهذه الصورة يتحول شكلا ورسما واسما.. فلا زي شرع ولا عبوس بالوجه ولا نظرات زائغة انتقامية، ولا لحية كثيفة مرسلة ولا حتي أبو محمد الجولاني.. بل يترك اليوم الكنية ويعود إلي اسمه الأصلي أحمد الشرع! وهو اسم يوحي بصلة قرابة بنائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، الذي ضرب رقما قياسيا في تولي الخارجية السورية مع الرئيس الأسد الكبير!



الجولاني - الشرع خضع فيما يبدو لتجميل في مخه وعقله ووعيه قبل أن يرسله من أرسله.. يصافح النساء ويتحدث إليهن، ويتحدث عن السماحة والعفو وغلق صفحة الماضي مع الرد علي رئيس الوزراء العراقي لينصحه بعدم التدخل في الشأن السوري..

الجولاني - الشرع يتحدث وتحدث في كل شيءٍ .. إلا الوعيد أو التهديد أو الرد أو التعليق أو التلميح علي ما يفعله العدو في الجولان وما حولها.. بل وعلي كل الأرض السورية!



تم تحرير الجولاني القديم.. وصار كما صار.. أما الجولان بل معامل ومراكز وأسلحة ومخازن أسلحة وإسطول ومقدرات سوريا.. فلا نواح عليها! والقادم أسوأ.. خيب الله ظنوننا وحمي الشعب الشقيق!

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