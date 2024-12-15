الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم الأحد:" الأسد تلقى اتصالًا خارجيًّا طلب منه مغادرة دمشق".

وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد 

وأضاف هاكان فيدان:"  لن نحل بدل إيران في سوريا وجاهزون للتوسط بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا".

وتابع:"  أي سلطة تمثل شعبها لا تشكل تهديدًا لإسرائيل وننسق مع السعودية على أعلى المستويات بشأن سوريا"، مشيرًا إلى أنه  لا يعتقد أن سوريا ستكون ساحة تجاذبات مع إدراك طهران للوضع الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي،: إن القوى الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيمها وكل منها يسعى لاحتلال أجزاء من أراضيها.

مخطط تقسيم سوريا 

وزعم حسين سلامي: "وجودنا في سوريا لحفظ عزة شعبها، وليس لمنافعنا أو ضم أراضيها إلينا".

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تركيا سوريا الأسد إيران

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