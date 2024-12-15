قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم الأحد:" الأسد تلقى اتصالًا خارجيًّا طلب منه مغادرة دمشق".

وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد

وأضاف هاكان فيدان:" لن نحل بدل إيران في سوريا وجاهزون للتوسط بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا".

وتابع:" أي سلطة تمثل شعبها لا تشكل تهديدًا لإسرائيل وننسق مع السعودية على أعلى المستويات بشأن سوريا"، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن سوريا ستكون ساحة تجاذبات مع إدراك طهران للوضع الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي،: إن القوى الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيمها وكل منها يسعى لاحتلال أجزاء من أراضيها.

مخطط تقسيم سوريا

وزعم حسين سلامي: "وجودنا في سوريا لحفظ عزة شعبها، وليس لمنافعنا أو ضم أراضيها إلينا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.