البابا إبرام بن زرعة، شاهد على نقل جبل المقطم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا إبرام بن زرعة، البابا الثاني والستين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي تنيح عام 970 ميلادية.

حياة البابا إبرام بن زرعة

كان البابا إبرام سرياني الأصل، وبرز بتقواه وعلمه وفضائله. بدأ حياته كتاجر ثري عاش في مصر، حيث اشتهر بأعمال الرحمة والصدقة. وبعد خلو الكرسي البطريركي، اختير بالإجماع بطريركًا للكرازة المرقسية. عند توليه، وزع ثروته على الفقراء والمحتاجين، وكرّس حياته لخدمة الكنيسة والشعب.

مآثره الإصلاحية

عمل البابا إبرام على إصلاح الكنيسة، حيث منع الرشوة في المناصب الكنسية وشدد على الالتزام بالقيم المسيحية. كما تصدى لبعض العادات الخاطئة مثل اتخاذ السراري، مما دفع الكثيرين إلى التوبة والعودة للطريق المستقيم.

معجزة نقل جبل المقطم

شهد عصره واحدة من أبرز المعجزات في التاريخ القبطي، وهي معجزة نقل جبل المقطم. جاءت المعجزة إثر طلب الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، الذي أراد اختبار قول السيد المسيح: "لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل."

بعد ثلاثة أيام من الصوم والصلاة في الكنيسة المعلقة، ظهرت السيدة العذراء للبابا إبرام ودلّته على القديس سمعان الخراز، الذي قاد الصلاة مع البابا والشعب. أثناء صلاتهم، ارتفع جبل المقطم ثلاث مرات، مما أثبت صحة الإيمان المسيحي وأثار إعجاب الخليفة، الذي منح البابا إذنًا بتجديد الكنائس.

إرث البابا إبرام

خلال فترة حبريته التي استمرت ثلاث سنوات وستة أيام، قام البابا إبرام بتجديد العديد من الكنائس، منها كنيسة القديس مرقوريوس بمصر القديمة. كما ترك إرثًا غنيًا من الإصلاحات الروحية والإدارية.

توفي البابا إبرام بسلام، وخلّف وراءه تاريخًا مشرفًا من الإيمان والعمل الصالح، ليصبح مثالًا خالدًا للقيادة الروحية والتواضع.

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