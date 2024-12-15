الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

العثور على رضيعة في البحر اليوسفي بالمنيا

العثور على رضيعة
العثور على رضيعة غريقة في البحر اليوسفي بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية على رضيعة غريقة في المجر المائي لبحر اليوسفي في محافظة المنيا، تم نقل المتوفية الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا بلاغة م من أهالي قرية ساقية داقوف التابعة إداريا لمركز سمالوط، بالعثور على  رضيعة غريقة طائفة فوق سطح المياه.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وتبين أنها رضيعة في الشهر الأول، مجهولة الاسم والهوية.

وتم نقلها الي ثلاثة حفظ الموتي في مستشفى المنيا  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.ثلاثة حفظ الموتي

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