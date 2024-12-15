العثور على رضيعة في البحر اليوسفي بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية على رضيعة غريقة في المجر المائي لبحر اليوسفي في محافظة المنيا، تم نقل المتوفية الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا بلاغة م من أهالي قرية ساقية داقوف التابعة إداريا لمركز سمالوط، بالعثور على رضيعة غريقة طائفة فوق سطح المياه.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وتبين أنها رضيعة في الشهر الأول، مجهولة الاسم والهوية.

وتم نقلها الي ثلاثة حفظ الموتي في مستشفى المنيا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.ثلاثة حفظ الموتي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.