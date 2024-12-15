إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

أصيب 6 أشخاص من بينهم سيدات، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أعلى كوبري نجع حمادي العلوي شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا مفاده انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث

وبعد الفحص تبين إصابة 6 أشخاص من بينهم سيدات إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى نجع حمادي العلوي وتم غلق الكوبرى لحين الانتهاء من نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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