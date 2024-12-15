كاتيا كعدي: زرجي لا يغار عليَّ لهذا السبب

أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي، أن زوجها يدعمها بشكل كبير في مجالها وحريص على أن يكون متواجدا معها بشكل دائم في المهرجانات.

الفنانة اللبنانية كاتيا كعدي

وقالت كاتيا كعدي في تصريح خاص لفيتو: "زوجي أكثر الداعمين لي وهو يحب شغلي، ويحرص دائما على أن يكون متواجدا معي بالمهرجانات".

وأضافت: "وهو لا يغار علي من المعجبين طالما أحافظ على نفسي وأضع حدودا.. وبنكون سعداء، لوجودنا في مصر حيث نشعر أننا في وطنا".

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي روت ذكرياتها مع أول مسلسل لها “امرأة من ضياع” مع الكاتب شكري أنيس فخوري وسبب ظهورها بدور “امرأة مثلية”.

وقالت “كاتيا”: “شكري أنيس فخوري تعاونت معه للمرة الأولى في مسلسل امرأة من ضياع وهذه التجربة كانت استثنائية نظرا لجرأة الدور، وكنت شرطية مجبورة أن أظهر بشخصية “المثلية” حتى أتمكن من القبض على عصاة والموضوع كان حساسا ولكنه لم يكن بشكل مباشر، وحققت نجاحا كبيرا”.

وأضافت كاتيا: "ومن بعدها جددت التعاون بيني وبين شكري أنيس فخري في مسلسل “خطوة حب"، ظهرت فيه بشخصية عارضة أزياء وكانت بطولة مشتركة مع نادين نجيم.

وتابعت كاتيا: “مسلسل “مثل القمر” يعتبر نقطة تحول بالنسبة لي بعد تقديمي لدور ريموندا، الذي نال استحسان الجمهور وأثر على المشاهد رغم الخمول الذي كان موجود الدراما اللبنانية خلال هذه الفترة”.

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