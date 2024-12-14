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خارج الحدود

معهد فلسطين للأمن القومي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: إن هناك أسبابا كثيرة تدفع إسرائيل الآن للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، من ضمنها أن حماس تنازلت عن أحد أهم الشروط التي كانت متمسكة بها، وهي عدم اشتراط انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، أو انسحاب مؤقت من بعض المناطق، وانسحاب محدود من معبر رفح، وعدم تولي السلطات التابعة لحماس هذا المعبر ، وهذه القضية كانت شائكة لأي مفاوضات تسوية.

مرونة حركة حماس في ظل التطورات الأخيرة

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة عبر  قناة القاهرة الإخبارية»، إنه مع التطورات الأخيرة بدأت حماس تكون أكثر مرونة وتخفف من سقف تطلعاتها، مشيرًا إلى أن حماس وإسرائيل لا يتحدثان عن هدنة دائمة بل صفقة مؤقتة مدتها من 28 يوما لـ60 يوما حسب عدد الأسرى الذين يمكن أن تسلمهم حماس للجانب الإسرائيلي.

 

موعد إتمام صفقة تبادل الأسرى 

وتابع: « صفقة تبادل الأسرى  اقتربت وفي الأغلب ممكن أن تكون قبل 20 يناير موعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض».

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