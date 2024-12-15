رئيس جامعة سوهاج يتفقد ختام معسكر كلية العلوم ويشارك في زراعة 2000 شجرة مثمرة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي نظمته كلية علوم الرياضة على مدار ١٠ أيام، بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام علي المعسكر والدكتور محمد عبد المحسن وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

النعماني يتفقد ختام معسكر كلية علوم الرياضة بسوهاج ويشارك الطلاب في زراعة ٢٠٠٠ شجرة مثمرة

وأشاد النعماني بطلاب الفرقه الاولي وما بذلوه من مجهودات خلال فترة ايام المعسكر، وحرصهم علي القيام بواجباتهم التدريبية علي اكمل وجه، حيث استطاع الطلاب زراعة مايقرب من ٢٠٠٠ شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسيه بدايه، مثمنًا دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالاضافه الي غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

٧٥٠ طالب من الفرقة الأولى بالكلية يقام سنويًا أنشطة بكلية العلوم

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية ان المعسكر شارك به ٧٥٠ طالب من الفرقة الأولى بالكلية، ويُقام سنويًا ويتضمن أنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال محاضرات عملية ونظرية خلال فترة المعسكر، وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم بكافة فعاليات المعسكر، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه لكافة أنشطة الكلية.

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