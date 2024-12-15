الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات معالجة الصرف الصحي بطما والمراغة

رئيس مياه سوهاج يتفقد
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات معالجة الصرف الصحي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة صرف صحى طما التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم مدينة طما وقراها ومشروع تنفيذ بيارة مناولة تصرفات الصرف الصحى لقريتى الحديقة والمدمر على محطة معالجة صرف صحى طما.  

رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال التشغيل والصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحى بطما والمراغة 

 

كما تفقد محطة معالجة صرف صحى الغريزات بمركز المراغة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 6300 متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى إدفا بمركز سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة هذا بالإضافة إلى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ. 

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السلامة والصحة المهنية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة صرف صحى مياه الصرف الصحي المعالجة مياه الشرب والصرف الصحي

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