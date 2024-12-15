جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جندي لبناني اعتقله أمس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل جنديا لبنانيا أمس السبت واقتاده إلى داخل إسرائيل قبل أن يفرج عنه اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل جنديا لبنانيا



ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر عسكري في الجيش اللبناني قوله: "اعتقلت أمس القوات الإسرائيلية عسكريا في الجيش اللبناني في بلدة المجيدية جنوبا واقتادته إلى داخل إسرائيل، وتم الافراج عنه منذ قليل".

الجيش اللبناني يعمل فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخيام

وكان الجيش اللبناني أعلن أن وحداته تعمل على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون والممتد من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة.

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