الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟

سارة سمير لاعبة منتخب
سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، حصدت سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، ميداليتين فضيتين خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم المقامة حاليًّا في البحرين، بمشاركة عدد كبير من منتخبات العالم في الرجال والسيدات.

وتوجت سارة سمير بميدالية فضية أولى في منافسات الكلين بعد رفع ثقل قدره 149 كجم، وجاءت الفضية الثانية في المجموع بثقل قدره 262 كجم.

تراجع أرقام سارة سمير

ورغم فوز سارة سمير بطلة مصر في رفع الأثقال بفضيتين في بطولة العالم، إلا أن هذا لا ينفي تراجع مستواها الفني عن آخر مشاركة رسمية لها وكانت في أولمبياد باريس 2024.

فقد حققت سارة سمير في أولمبياد باريس، أرقاما أفضل من تلك التي حققتها خلال مشاركتها في بطولة العالم بالبحرين، وجاءت كالتالي:

الخطف:
رفعت سارة سمير ثقلا وزنه 116 كجم في منافسات الخطف بأولمبياد باريس، مقابل 113 كجم في بطولة العالم الحالية بالبحرين.

النتر والكلين:
رفعت سارة سمير ثقلًا قدره 152 كجم في منافسات النتر والكلين بأولمبياد باريس، مقابل 149 كجم في بطولة العالم الحالية بالبحرين.

المجموع:
وفي المجموع حققت سارة سمير ثقلًا قدره 268 في أولمبياد باريس 2024، مقابل ثقلا قدره 262 في بطولة العالم الحالية بالبحرين.

ويرى خبراء لعبة رفع الأثقال أن تراجع مستوى سارة سمير، سببه عدم وجود رؤية فنية واضحة لاتحاد اللعبة برئاسة محمد عبد المقصود، وأن سارة تستطيع تحقيق أرقام أفضل من ذلك بكثير حال تم التعامل معها بالشكل اللائق فنيا وإداريا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع الأثقال بطولة العالم سارة سمير منتخب رفع الأثقال محمد عبد المقصود سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: لماذا خبير أجنبي في رفع الأثقال؟! مش كفاية اللي حصل لنهلة رمضان!

وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد

محمد عبد المقصود رئيسا لاتحاد رفع الأثقال

عمومية اتحاد رفع الأثقال تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

مصدر بالأهلي: لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

ثورة غضب على كهربا بعد إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة.. والجمهور يطالبه بمغادرة الأهلي

الليرة السورية تتعافى مقابل الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية