زغلول صيام يكتب: لماذا خبير أجنبي في رفع الأثقال؟! مش كفاية اللي حصل لنهلة رمضان!

في أحيان كثيرة أرى أمورًا لا تستحق التعليق وأحتفظ لنفسي بالرد في الوقت المناسب ولكن في أوقات لا أتحمل الصبر وأضطر للرد سريعًا لعل وعسى.

اعتبرنا اتحاد رفع الأثقال من الاتحادات الناجحة لمجرد الميدالية الفضية التي حققتها البطلة سارة سمير رغم أن التطور الطبيعي للأمور أن بطلة حصلت على البرونز في ريو دي جانيرو أن تحقق الذهب في باريس.

اكتفينا بالصمت وكنا قد أشرنا إلى الأستاذ محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد صنع حالة حب داخل الاتحاد ولكن…

فوجئت اليوم بتصريح يؤكد رغبة الاتحاد في التعاقد مع مدير فني أجنبي، مدير فني أجنبي يعني عملة صعبة ودولارات ووقت الحساب يحلها رب العباد!

ولم نتذكر ما فعله الخواجة البلغاري المرحوم إيفانوف والجريمة التي صنعها مع أبطالنا والحقن التي كانت (تنضرب) عيانًا بيانًا أوصلت البطلة نهلة رمضان إلى ما وصلت إليه.. بنت مصر الجميلة والرائعة تحولت إلى مريضة تعاني.

هل لابد من عقدة الخواجة؟ طب ومن الذي حقق الميداليات في السنوات الماضية؟! يوجد لدينا الكثير من أبناء اللعبة القادرين على حمل الراية ثم هل الاتحاد لاعبون فقط؟! أين دوره في تأهيل المدربين الشباب في لعبة قادرين على أن نجعلها البيضة التي تبيض ذهبًا للرياضة المصرية في المحافل الأولمبية…..

جلود ومهلهل، وأين نحن ….؟!!!

أزعم أنني تشرفت بالتواجد في اتحاد رفع الأثقال سنوات كثيرة كانت مصر في المقدمة، كان الاتحاد العربي والإفريقي مقره مصر، كان الجميع يخطب ود مصر والمصريين من أجل عضوية لجنة ولكن خلافاتنا زادت فينا المطامع.

تخيل أنني عاصرت السيد محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي الآن وهو يتمنى عضوية الاتحاد العربي ونفس الأمر مع خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي.

تخيل أننا الآن من نعظم فيهم وننفخ فيهم؟!! سبحان الله له في خلقه شؤون ولا رد لحكم الله.

أصبحنا نمني نفسنا بعضوية لجنة في الاتحاد العربي أو الإفريقي ونحن من أسسنا الاتحادين وكم أنفقت مصر عليهما قبل أن تظهر الدولارات والدينارات!!

أرجو أن يراجع السيد عبدالمقصود نفسه واتحاده مرة ثانية، ولتكن هناك عبرة من التاريخ الطويل في رفع الأثقال نفسه الذي صنع سارة سمير وطارق يحيي ومحمد إيهاب وغيرهم من الأبطال قادر على أن يصنع غيرهم شريطة حسن النية.. أتمنى أن نجد لكلامنا صدى.

كلمة أخيرة

حزنت من كلمة مسئول في اتحاد رفع الأثقال وهو ينعي إيفانوف وهو يكتب عنه أنه صاحب مدرسة رفع الأثقال الحديثة في مصر رغم أنه كان أحد ضحاياه.

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