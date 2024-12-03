الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: لماذا خبير أجنبي في رفع الأثقال؟! مش كفاية اللي حصل لنهلة رمضان!

البطله ساره سمير
البطله ساره سمير

في أحيان كثيرة أرى أمورًا لا تستحق التعليق وأحتفظ لنفسي بالرد في الوقت المناسب ولكن في أوقات لا أتحمل الصبر وأضطر للرد سريعًا لعل وعسى. 
اعتبرنا اتحاد رفع الأثقال من الاتحادات الناجحة لمجرد الميدالية الفضية التي حققتها البطلة سارة سمير رغم أن التطور الطبيعي للأمور أن بطلة حصلت على البرونز في ريو دي جانيرو أن تحقق الذهب في باريس.
اكتفينا بالصمت وكنا قد أشرنا إلى الأستاذ محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد صنع حالة حب داخل الاتحاد ولكن…

فوجئت اليوم بتصريح يؤكد رغبة الاتحاد في التعاقد مع مدير فني أجنبي، مدير فني أجنبي يعني عملة صعبة ودولارات ووقت الحساب يحلها رب العباد!

ولم نتذكر ما فعله الخواجة البلغاري المرحوم إيفانوف والجريمة التي صنعها مع أبطالنا والحقن التي كانت (تنضرب) عيانًا بيانًا أوصلت البطلة نهلة رمضان إلى ما وصلت إليه.. بنت مصر الجميلة والرائعة تحولت إلى مريضة تعاني.

هل لابد من عقدة الخواجة؟ طب ومن الذي حقق الميداليات في السنوات الماضية؟! يوجد لدينا الكثير من أبناء اللعبة القادرين على حمل الراية ثم هل الاتحاد لاعبون فقط؟! أين دوره في تأهيل المدربين الشباب في لعبة قادرين على أن نجعلها البيضة التي تبيض ذهبًا للرياضة المصرية في المحافل الأولمبية…..

جلود ومهلهل، وأين نحن ….؟!!!

أزعم أنني تشرفت بالتواجد في اتحاد رفع الأثقال سنوات كثيرة كانت مصر في المقدمة، كان الاتحاد العربي والإفريقي مقره مصر، كان الجميع يخطب ود مصر والمصريين من أجل عضوية لجنة ولكن خلافاتنا زادت فينا المطامع. 
تخيل أنني عاصرت السيد محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي الآن وهو يتمنى عضوية الاتحاد العربي ونفس الأمر مع خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي.

تخيل أننا الآن من نعظم فيهم وننفخ فيهم؟!! سبحان الله له في خلقه شؤون ولا رد لحكم الله.

أصبحنا نمني نفسنا بعضوية لجنة في الاتحاد العربي أو الإفريقي ونحن من أسسنا الاتحادين وكم أنفقت مصر عليهما قبل أن تظهر الدولارات والدينارات!!

أرجو أن يراجع السيد عبدالمقصود نفسه واتحاده مرة ثانية، ولتكن هناك عبرة من التاريخ الطويل في رفع الأثقال نفسه الذي صنع سارة سمير وطارق يحيي ومحمد إيهاب وغيرهم من الأبطال قادر على أن يصنع غيرهم شريطة حسن النية.. أتمنى أن نجد لكلامنا صدى.

كلمة أخيرة

حزنت من كلمة مسئول في اتحاد رفع الأثقال وهو ينعي إيفانوف وهو يكتب عنه أنه صاحب مدرسة رفع الأثقال الحديثة في مصر رغم أنه كان أحد ضحاياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد عبدالمقصود نهلة رمضان البطل محمد إيهاب ايفانوف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب للمهندس خالد عبد العزيز: هل ينضبط الإعلام الرياضي؟! هل نمنع إعلام السباكين والنجارين من دخول بيوتنا؟!

زغلول صيام يكتب: وهل يعود حسن هدهد إلى حضن أمه من أجل الأولمبياد؟!

زغلول صيام يكتب عن كواليس آخر بطولة في تاريخ الكرة المصرية.. عجول رمضان صبحي.. والكبدة سر الوزير والجنايني.. وحكاية منسي وصادق مع الصدفة!!

زغلول صيام يكتب: وهل يكشف الأستاذ طه عزت مدير مسابقات الرابطة عن مؤهلاته قبل أن يمتحن مراقبي المباريات! صورة أحزنتني!

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

ما صحة حديث الشؤم في المرأة والدار والفرس؟ باحث بهيئة كبار العلماء يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية