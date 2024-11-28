وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة المحاسب محمد عبد المقصود، وذلك عقب انتهاء انتخابات الاتحاد 22 نوفمبر الحالي.

تناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة رفع الأثقال، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد

كما تطرق اللقاء إلي ضرورة مراجعة ومتابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والعمل علي إنشاء قاعدة عريضة لممارسي اللعبة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد

في البداية، تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقة الجمعية العمومية، متمنيًا التوفيق لرياضة رفع الأثقال فيما هو قادم، كما جدد تأكيده على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد

ولفت أشرف صبحي إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

وأشار الوزير إلي دعم الوزارة المستمر في دعم كافة الاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها، خاصة أن رفع الأثقال إحدى الرياضات التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وإمكانيات مميز، مما يعكس رؤية طموحة لتطوير الرياضة ككل.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمساعديه ومعاونيه والوحدة الاقتصادية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور مساعدي ومعاوني الوزير وأعضاء الوحدة الاقتصادية وقيادات الوزارة.

تناول الاجتماع استراتيجيات وسبل تحقيق الاستدامة الاقتصادية في المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية، كما تم استعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمساعديه ومعاونيه والوحدة الاقتصادية

كما تطرق اللقاء إلي ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، كما تم استعراض خطط العمل المستقبلية وآليات تنفيذها، بما يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التركيز على البرامج التي تعزز المشاركة المجتمعية وتساهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وتعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة لضمان تنفيذ الخطط الاقتصادية بكفاءة، وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرياضية والشبابية، تعزيز التنسيق والتخطيط للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.



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