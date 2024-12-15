نجاد البرعي: ضد أي تعديل للتشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو الأمانة العامة للحوار الوطني، إن الصحافة المصرية تواجه تحديات كبيرة تشريعية، مضيفا أن كل الصحفيين المحبوسين موجه لهم تهمتين هما “مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها وتكدير السلم العام”.

البرعي: هناك تحديات أمام مهنة الصحافة على رأسها رواتب الصحفيين

وأكد خلال كلمته بجلسة حرية الصحافة إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن هناك تحديات أمام مهنة الصحافة على رأسها رواتب الصحفيين، وهو تحد ناتج عن غياب إصدار صحف جديدة أو وضع تصورات جديدة للعمل الصحفي، “فلا نتذكر أن جريدة جديدة حصلت على ترخيص عمل مؤخرًا، وهو ما يقلل من فرص العمل، وينعكس على رواتب الصحفيين”.

البرعي: دستور ٢٠١٤ هو أفضل دستور مصري تحدث عن الحريات الصحفية

وقال إن دستور ٢٠١٤ هو أفضل دستور مصري تحدث عن الحريات الصحفية، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت على حرية الصحافة أيضا.

البرعي: كل تشريع أصدره هذا البرلمان وما يسبقه مشكوك في عدم دستوريته

وشدد على أن كل تشريع أصدره هذا البرلمان وما يسبقه مشكوك في عدم دستوريته بشكل أصيل، وهم يعلمون أن المحامي لا يستطيع أن يطعن على هذه التشريعات أمام المحكمة الدستورية العليا لطول مدة التقاضي، التي ربما تصل لعشرات السنوات".

البرعي: ضد تعديل التشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي

وقال:" أنا ضد تعديل التشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي، وأطالب مجلس نقابة الصحفيين أن يشكل لجنة مع السلطة التنفيذية بشكل مباشر، للوصول لاتفاق يضع حدود للمتاح والممنوع".

البرعي: ضرورة الوصول مع المعنيين حول إعطاء تراخيص للصحف والمواقع

وأشار إلى ضرورة الوصول مع المعنيين حول إعطاء تراخيص للصحف والمواقع، في ظل وجود عدد كبير من المواقع غير المرخصة، ووجوب تقنين أوضاعها، مطالبًا الدولة بالتشجيع على إصدار الصحف والمواقع لتشجيع العمل الصحفي".

وانطلقت صباح اليوم جلسات اليوم الأول للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، بنقابة الصحفيين، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

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