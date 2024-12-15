الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

سقوط عنصرين إجراميين هاربين من 21 حكما قضائيا فى قنا والإسماعيلية

سقوط عنصريين إجراميين
سقوط عنصريين إجراميين هاربين من 21 حكما قضائيا

تواصل  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها  لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين على مستوى الجمهورية.

 

سقوط عنصريين إجراميين هاربين من 21 حكما قضائيا فى قنا والإسماعيلية 

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عنصر إجرامى) سبق اتهامه فى 26 قضية "، إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل، سلاح نارى، سرقات متنوعة، سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة" و17 حكما "جزئى، سرقة"، بمدد حبس 17 سنة، بمحل اختبائه بمحافظة قنا. 
 

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كما ضبط عنصر إجرامى سبق اتهامه فى 3 قضايا "نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج"، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات، بمحل اختبائه بمحافظة الإسماعيلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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