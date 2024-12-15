الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

"إنجازات" و"كونتكت": اتفاقية لتأمين متكامل لصغار المزارعين بالمغرة

إنجازات وكونتكت:
"إنجازات" و"كونتكت": اتفاقية لتأمين متكامل لصغار المزارعين

في إطار الجهود الرامية لدعم المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، وقّعت شركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، إحدى شركات كونتكت المالية القابضة، مع شركة "إنجازات"، المطور والمشغل لمشروعات الطاقة والمياه، مذكرة تفاهم لتوفير حلول تأمينية متخصصة تخدم صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع SAVE 2.0، الذي يهدف إلى إنشاء قرية زراعية مستدامة في منطقة المغرة بالصحراء الغربية.

 


 

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس إطار للتعاون بين الشركتين، حيث ستكون "كونتكت" الذراع التأميني لـ"إنجازات" في المشروع النموذجي بمنطقة المغرة وكافة التوسعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها وفق جدول زمني متفق عليه. يشمل ذلك توفير تغطيات تأمينية تشمل المحاصيل الزراعية، الثروة الحيوانية والداجنة، والتأمين متناهي الصغر لصغار المزارعين، ما يساهم في تقليل المخاطر وضمان استقرارهم الاقتصادي.

نموذج للزراعة المستدامة


وأكد محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إنجازات"، على أهمية هذه الشراكة قائلًا: "مشروع SAVE 2.0 لا يقتصر على كونه مبادرة تنموية، بل هو نموذج للزراعة المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الريفية سيرا علي خطى مشروع إنجازاتSAVE 1.0  بالوادي الجديد. التعاون مع كونتكت يمثل نقلة نوعية في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم صغار المزارعين في مواجهة تحديات مثل سرقة المعدات، والكوارث الطبيعية، والظروف الجوية القاسية. نؤمن بأن هذا التعاون سيشكل أساسًا قويًا لدعم وادي أخضر جديد بالصحراء الغربية ولتحقيق رؤية مشروع المغرة وتنميته بشكل مستدام."

خدمات تأمينية مبتكرة

 


من جانبها، أكدت نهال بريك، رئيس مجلس إدارة شركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، التزام الشركة بتقديم خدمات تأمينية مبتكرة، وقالت: "يسعدنا أن نكون الشريك التأميني لمشروع 2.0 SAVE، حيث إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي من خلال تقديم تغطيات تأمينية شاملة للمزارعين، تشمل المحاصيل والآفات الزراعية، الثروة الحيوانية، والدواجن، فضلًا عن المعدات الزراعية ومعدات طاقة الشمسية والكهربائية هذه الشراكة تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا لتشمل المجتمعات الزراعية، وتقديم الدعم الذي يحتاجونه لضمان استقرار أعمالهم وتحقيق التنمية المستدامة." 
ووفقًا للاتفاقية، ستعمل "إنجازات" على توفير البنية التحتية للمشروع بما يشمل خدمات المياه والطاقة النظيفة لمشروع المغرة، بينما تقدم "كونتكت" منتجات تأمينية لحماية المزارعين من المخاطر المختلفة. كما ستقوم "إنجازات" بمشاركة قاعدة عملائها مع "كونتكت" لضمان تقديم الخدمات التأمينية المطلوبة وفقًا للخدمات التأمينية المتفق عليها.

 

الاقتصاد الأخضر وتمكين المزارعين


وفي تعليق له، أشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت المالية القابضة"، إلى الأهمية الاستراتيجية للتعاون، قائلًا: "هذه الشراكة تسلط الضوء على التزامنا بدعم الاقتصاد الأخضر وتمكين المزارعين. من خلال توفير منتجات تأمينية متخصصة لصغار المزارعين، نسعى إلى تحقيق تحول إيجابي في حياتهم وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الطموح الذي يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة."
 

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