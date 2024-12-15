النائبة أميرة العادلي تؤكد ضرورة تعديل التشريعات لضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين (صور)

أكدت أميرة العادلي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن هناك حاجة ملحة للتحرك بشكل عاجل من أجل تعديل عدد من القوانين التشريعية التي تؤثر سلبًا على حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين.

وأشارت إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة إلى قوانين تتعلق بـ الفصل التعسفي وغيرها من التشريعات التي تمثل عائقًا أمام ممارسة العمل الصحفي بحرية.

وجاءت تصريحات النائبة أميرة العادلي خلال مشاركتها في جلسة الصحافة والصحفيين ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024.

التحرك العاجل لتعديل التشريعات

وأوضحت أميرة العادلي أن الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يتجاوز الشعارات، وأن الوقت قد حان للتحرك الفعلي لتعديل التشريعات التي تحد من حرية الصحفيين وتمنعهم من أداء مهامهم بشكل مستقل.

وأضافت أنه يجب على الجميع التكاتف للمشاركة في تطوير قانون العمل بما يخدم الصحفيين ويحسن ظروفهم.

الدفاع عن مهنة الصحافة وحريتها

وأشارت إلى أن الصحافة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع الديمقراطي، وأن الدفاع عن المهنة وحمايتها هو مسؤولية مشتركة.

وقالت: "لابد أن ندافع عن مهنتنا وحريتنا، وأن نواصل العمل على تحسين البيئة التشريعية التي تضمن حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم دون خوف أو قيود". كما أكدت على ضرورة الدفاع عن بيت الصحفيين ممثلًا في نقابة الصحفيين.

ودعت إلى ضرورة تفعيل الحوار بين جميع الأطراف المعنية بالصحافة والإعلام من أجل الوصول إلى تشريعات أكثر انصافًا وملائمة لحقوق الصحفيين.

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