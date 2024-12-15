برلمانية في مؤتمر الصحفيين: لدينا استعداد لتبني أي تعديلات تشريعية تخدم الصحفيين (صور)

قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن الصحافة تواجه مجموعة كبيرة من التحديات مثل التحديات التشريعية والاقتصادية وغيرها.

مؤتمر نقابة الصحفيين العام السادس

وأشارت عضو مجلس النواب خلال جلسة حرية الصحافة والصحفيين بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، إلى أن التحدث عن حرية الصحافة في ظل ظروف اقتصادية صعبة غير منطقي، لذلك لابد من وجود تعديلات تشريعية تخدم الصحافة والصحفيين.

حرية الصحافة والصحفيين

وأضافت: “نقدر نعمل حاجات كتير وقدرنا نغير التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين وانتخاب من يمثلونا.. هناك استعداد لتبني أي تعديلات تشريعية تخدم الصحفيين وحرية الصحافة".

وأكدت أنه لابد من تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.

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