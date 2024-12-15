رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروع الحلول العاجلة لتغذية المجاورات المستهدفة بالمياه بمنطقة الأمل "سابقًا"

تفقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سير العمل بمشروع تنفيذ الحلول العاجلة لتغذية المجاورات المستهدفة بالمياه، ضمن المرحلة الأولى، وكذلك أعمال تنفيذ المرافق وتهيئة الطرق في المجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠)م2 بمنطقة الأمل "سابقًا، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة.

تأتي الجولة في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت أهمية المتابعة المستمرة والدورية لأعمال المرافق في الكيانات المضافة للمدن الجديدة، وكذلك تسريع عملية تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة.

الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة

وخلال الجولة، استمع رئيس جهاز العبور الجديدة، لشرحٍ عن تقدم الأعمال في مختلف القطاعات بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب فرْمة الطرق في تلك المجاورات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة من المشروع، وأهمية تسليم الأراضي في الوقت المحدد مع مراعاة مختلف الاحتياجات اللازمة لتهيئة بيئة سكنية ملائمة.



وفي نهاية الجولة، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، التزام جهاز المدينة بتسليم قطع الأراضي للملاك في الموعد المقرر، مشددًا على ضرورة استكمال جميع الأعمال المتبقية في المشروع، لتُسهم الجهود في دعم عملية التنمية المستدامة في المدينة، وتعزز من قدرة الدولة على توفير فرص سكنية متميزة للمواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل أبراج الكهرباء الهوائية خارج حدود قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة شمال الرحاب جنوب طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، والتي كانت تعوق تسليم قطع الأراضي، وأصبحت قطع الأراضي جاهزة للاستلام.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال.

رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية في بني سويف الجديدة والعاشر والعبور

كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

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