بمناسبة٨٠ عامًا على إنشائها.. جولة سياحية لمنظمة الإيكاو بالمتحف الكبير وأهرامات الجيزة 

تستضيف مصر سلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وخوان كارلوس سالازار الأمين العام للمنظمة للاحتفال بمرور ٨٠ عاما على إنشاء وتأسيس منظمة الإيكاو، وتزامنًا مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة بمدينة القاهرة عقب الانتهاء من أعمال تجديده وتحديثه بشكل شامل، وهي تعد خُطوة هامة تُعزز من دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي ذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية والتزامها الراسخ بمواصلة تعاونها الوثيق مع منظمة " الإيكاو" وكافة الشركاء الدوليين لدعم وتطوير صناعة النقل الجوي عالميًا،، وتدعيمًا للعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط بين قطاع الطيران المدني المصري ومنظمة "الإيكاو".

تأسيس نظام طيران عالمي ومتكامل

وتأتي هذه الزيارة الرسمية؛ انطلاقًا من الدور الهام الذي توليه وزارة الطيران المدني المصري لدعم الجهود الحثيثة التي تلعبها منظمة الطيران المدني الدولي لدورها الفعال بتأسيس نظام طيران عالمي ومتكامل يعتمد على التعاون الدولي والسلامة والمعايير المشتركة.

وعلى هامش زيارتهم الرسمية، نظمت وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لرئيس منظمة الطيران المدني الدولي والأمين العام للمنظمة والوفد المرافق لهم لزيارة المناطق التاريخية والثقافية والأثرية المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير، والكنيسة المعلقة، كما تم دعوتهم للاحتفال بمنطقة أهرامات الجيزة بحضور وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار.

كما حضر من الإيكاو كل من: محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوى بالمنظمة ومحمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو بالقاهرة، وبحضور المحاسب أماني متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والمهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز وأعضاء المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو لمنطقة الشرق الاوسط بالقاهرة.

مصر استضافت المكتب الإقليمي للإيكاو سبعة عقود

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن سعادته بزيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي والأمين العام للمنظمة، مؤكدا اعتزاز مصر باستضافة المكتب الإقليمي للإيكاو على مدار أكثر من سبعة عقود، مشيرًا إلى أن مصر تثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة في دعم شتى مجالات النقل الجوي، مشيدًا بالجهود الملموسة والبارزة التي تقدمها منظمة الإيكاو، وكذا المبادرات الفعالة التي تتبناها من أجل تقديم أفضل السُبل والمُمارسات في تطوير صناعة الطيران المدني الدولي بما يساهم في تعزيز السلامة الجوية، وتطوير الربط الجوي، وخلق النمو المستدام لهذه الصناعة حول العالم، وبما يحقق التعاون الإقليمي والدولي.

كما أكد وزير الطيران المدني على أن قطاع الطيران المدني المصري لا يدخر جهدًا في توفير كافة سُبل الدعم لمكتب الإيكاو بما يساهم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ويخدم مصالح جميع الدول الأعضاء ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

هذا وقد أبدى مسئولو الايكاو إعجابهم الشديد وانبهارهم بروعة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أشادوا بتميز أسلوب العرض لتاريخ مصر ومعالمها الأثرية وتراثها العريق، وقد رافقهم خلال الجولة السياحية الدكتور أشرف محيي مدير منطقة أهرامات الجيزة.

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