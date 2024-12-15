الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الإجراءات المتبعة في حال تأخر وصول حقيبة السفر

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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ناشدت مصر للطيران المسافرين في حالة عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو في حالة تناولها بشكل سيئ، اتباع الإرشادات التالية:

 

حقيبة السفر

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون /الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.


تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل ( يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة ).

 

تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت).


التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

 

وفي حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

يمكن لركاب مصر للطيران الاطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعتهم المفقودة فقط عن طريق الرابط التالي والخاص بنظام الـ Worldtracer وذلك بإدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة.

 

 

وفي سياق متصل تتحمل شركات الطيران مسئولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات وليست جميعها، إذ يختلف الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

ووفقا لموقع شركة اير كايرو فإنها لا تتحمل المسؤولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

 

 

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.


الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.


الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.

 


التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة. 

 

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