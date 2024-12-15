الحرس الثوري الإيراني: القوى الأجنبية تسعى لتقسيم سوريا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد: إن القوى الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيمها وكل منها يسعى لاحتلال أجزاء من أراضيها.

مخطط تقسيم سوريا

وزعم حسين سلامي: "وجودنا في سوريا لحفظ عزة شعبها، وليس لمنافعنا أو ضم أراضيها إلينا".

وفي هذا السياق، قال اللواء أركان حرب أسامة محمود، الخبير العسكري المستشار بكلية القادة والأركان المصرية: إن تداعي الأوضاع في سوريا ونظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، خلال 10 أيام، ترك انطباعًا في أذهان الجميع بأن هناك خطة ما أو ترتيبا معينا أو حبكة دراماتيكية حدثت لتسريع هذا التداعي، خاصة أن هذا الانهيار جاء بعد تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال: «بشار الأسد يلعب بالنار».

انسحاب الجيش السوري

وأضاف «محمود»، خلال لقاء مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الجملة اعتراضية ظهرت في توقيت محدد بعد عقد صفقة مع الجانب اللبناني وحزب الله، مما جعل نتنياهو يخرج ليصرح بهذا التصريح، ومن ثم نشهد هذا التدهور الحاد والسريع في الموقف، حتى أن الجيش السوري بدأ يسلم مواقعه وعتاده ومعداته ويتركها لهيئة تحرير الشام، التي استولت على حوالي 65% من المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات السورية.

تخطيط لهيئة تحرير الشام في سوريا

وتابع: من المؤكد أن هذا التطور يثير تساؤلات لدى العديد من المفكرين والمتخصصين في الشأن السوري، فهناك احتمال كبير بوجود ترتيب مسبق وتخطيط مع هيئة تحرير الشام للظهور بهذا الشكل القوي واحتلال 65% من الأراضي دون أن تواجه مقاومة تذكر.

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