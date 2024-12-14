السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يزعم عدم التخطيط للتدخل في سوريا

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

زعم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هيرتسي هاليفي، السبت، إن بلاده لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، نافيا وجود أي خطط لذلك.

الاحتلال ينفي تدخله في سوريا

وخلال جولة مع جنرالات الجيش، أضاف هاليفي: "نحن هنا منذ ما يقرب من أسبوع، والسبب الرئيس هو أمن إسرائيل. نحن هنا لتوفير الحماية على طول الحدود في مرتفعات الجولان، وشمال مرتفعات الجولان، وجبل الشيخ".

وتابع: "كانت هنا دولة، وهي دولة معادية، لكن انهار جيشها، ونخشى أن تأتي عناصر إرهابية إلى هنا، وقد تقدمنا حتى لا تستقر هذه العناصر بالقرب من حدودنا"، وفق قوله.

ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر.

وأدانت الأمم المتحدة هذا الانتهاك لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الذي يعود إلى عام 1974.

ومنذ سقوط الأسد، كثفت اسرائيل ضربها في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من البلاد.

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