مدير تعليم القاهرة تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى لتوفير بيئة تعليمية للطلاب

استكملت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولاتها التفقدية المفاجئة لعدد من مدارس إدارة عين شمس التعليمية.

وقد شملت الجولة مدارس أم كلثوم الرسمية للغات، الناصر صلاح الدين الإبتدائية، الفاروق عمر الإعدادية بنين.

أطلعت خلالها على آليات سير العملية التعليمية فى المدارس، أداء الطلاب للواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، وكذا متابعة مستوى الطلاب وادائهم فى القراءة والكتابة ونسب حضور الطلاب.

وشددت على تطبيق لائحة التحفيز التربوى لتوفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا للطلاب.

وتفقدت " مدير المديرية " عددًا من فصول رياض الأطفال، مؤكدة على أهمية هذة المرحلة للأطفال فى ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية، وأشارت أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار فى المستقبل.

وفى ختام الزيارة التقت بإبراهيم سعد مدير عام الإدارة وناقشت معه بعض الأمور التى تتعلق بالعملية التعليمية داخل مدارس الإدارة.