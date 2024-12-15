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أخبار مصر

جامعة عين شمس تنظم معرضًا خيريًّا للملابس بأسعار رمزية

معرض ملابس بجامعة
معرض ملابس بجامعة عين شمس، فيتو
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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرضًا خيريًّا للملابس لصالح الطلاب والعاملين، وذلك في إطار مبادرة بداية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 معرض خيرى للملابس بجامعة عين شمس 

وتضمن المعرض ملابس للطلاب والطالبات ومصنوعات جلدية بأسعار رمزية.


وأعربت  غادة فاروق عن سعادتها بروح الخير والتكافل في تحقيق النفع للطلاب والعاملين موضحه أن الهدف من المعرض تقديم منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، وأشادت بالتعاون مع النوادي المشاركة في المعرض الخيري.

ويأتى المعرض انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها إدارة الجامعة لتعزيز ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي، وشهد المعرض  إقبالًا من الطلاب.

ونظم قطاع التعليم والطلاب، إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة المبادرات المجتمعية خلال الفترة من ١١- ١٢ من ديسمبر الجاري وتقدم للمسابقة عدد ١٢ مبادرة وتم تأهيل ٣ مبادرات للمشاركة في مهرجان ابداع الثالث عشر التابع لوزارة الشباب والرياضة. 

إعلام عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة المبادرات المجتمعية

وتأهلت مبادرة كلية الإعلام  "Conect" بفوزها بالمركز الأول بمشاركة الطالبة فاطمة الزهراء فرج والطالبة ميرنا ايمن حمدي والطالبة ملك شريف عبد الله والطالبة منه الله خالد أحمد والطالب محمد ابو المعاطي جلال. 

فيما حصلت مبادرة كلية الحقوق " مفاتيح التكنولوجيا " على المركز الثاني بمشاركة كل من الطالب عبد الله حسن توفيق والطالبة مريم محمود والطالبة نيرفانا محمد والطالبة آلاء هاشم والطالبة رحمة مصطفى 

بينما فازت مبادرة كليات الزراعة والإعلام والبنات "حما أطفال مشردين" بمشاركة الطلاب مروان محمد عبد النبي ونورا مجدي فتحي وامينه عطيه يحيي بالمركز الثالث جاء ذلك بحضور عضو اللجنة سالي محمود سامي الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب. 

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