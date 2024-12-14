قطاع المعاهد الأزهرية يواصل متابعته لمكاتب تحفيظ القرآن الأهلية (صور)

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، متابعته لمكاتب تحفيظ القرآن الأهلية، الخاضعة للإشراف المباشر من الأزهر الشريف بتوجيهات من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف على مستوى الطلاب بها، ومدى صلاحية هذه المكاتب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في حفظ القرآن الكريم.

وضم الوفد الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من أعضاء الإدارة العامة لشؤون القرآن، وتأتي هذه المتابعة إطار توجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف بضرورة ضمان جودة تحفيظ القرآن الكريم بالمكاتب الأهلية التي تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف.

قطاع المعاهد الأزهرية يواصل متابعته لمكاتب التحفيظ



وشملت المتابعة، مكتب تحفيظ الفاروق، بمركز منشأة القناطر، بمنطقة الجيزة، والذي يخدم 2300 طالب، يقوم على تحفيظهم 8 محفظين، حاصلين على إجازة بالتحفيظ من الأزهر الشريف، وخلال الجولة حرص الوفد، على الاستماع إلى عمليات الحفظ والمراجعة، التي تجري بالمكتب، للوقوف على جودة القراءة، ومدى الالتزام بالقراءة الصحيحة وأحكام التلاوة، لضمان الحفظ المتقن والتلاوة الصحيحة للقرآن الكريم.



وأكد الوفد خلال متابعته ضرورة الالتزام بمتابعة المحفظين والطلاب خلال عملية التحفيظ، لضمان صحة التلاوات القرآنية، والالتزام بأحكام التجويد، مع الاختبارات الدورية للطلاب لمعرفة درجة إتقانهم والارتقاء بالمستويات أولًا بأول داخل المكتب، مع تحفيظ الطلاب متون التجويد والقراءات المعتمدة من قبل الأزهر الشريف وهي تحفة الأطفال، والجزرية والشاطبية، والدرة المضية، لترسيخ قواعد تلاوة القرآن الكريم في نفوسهم، وضبط مخارج الحروف ومراعاة أحكام الوقف والابتداء، ليكون لدى الطلاب قاعدة كبيرة من الأحكام التي يجب على قارئ القرآن الكريم أن يتقنها.



وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن المتابعات المستمرة لمكاتب التحفيظ الأهلية، تعطي صورة واقعية لأداء هذه المكاتب ومدى التزامها بالمنهج الأزهري الوسطي الصحيح في خدمة القرآن الكريم، لذا يتم عمل تقارير دورية بتلك المتابعات والرجوع إليها خلال إجراءات تجديد ترخيص هذه المكاتب، من أجل أن تقوم بدورها على أكمل وجه، لأن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف -حفظه الله تعالى- دائمًا ما يؤكد أن القرآن الكريم أمانة تستوجب العمل الدؤوب والحرص الشديد من كل القائمين على خدمته.

المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف مباشر من الأزهر



جدير بالذكر أن المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف مباشر من الأزهر الشريف، تجاوزت عشرة آلاف مكتب، منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وتتم متابعتها بشكل مستمر لتقيم أدائها ومدى التزامها بأحكام التلاوة والتجويد.

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