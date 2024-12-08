الأحد 08 ديسمبر 2024
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ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمعاهد الأزهرية والشهادتين الابتدائية والاعدادية

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو
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أعلن  قطاع المعاهد الأزهرية  عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، النسخة المعتمدة، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ٍوالقراءات والبعوث وطلاب البرنامج التأهيلي الأزهرية للعام الدراسي 2025/2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2025

الثلاثاء 14 يناير 2025:  الفقه «ساعة ونصف من 9: 10.30» - اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف «ساعة ونصف من 11: 12.30»

الأربعاء 15 يناير 2025: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث «ساعة ونصف من 9: 10.30» - العلوم «ساعة ونصف من 11: 12.30»

الخميس 16 يناير 2025: اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة «ساعتان من 9: 11» - الهندسة «ساعة ونصف من 11.30: 1»

السبت 18 يناير 2025: أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة «ساعة ونصف من 9: 10.30» - الدراسات الاجتماعية «ساعة ونصف من 11: 12.30»

الأحد 19 يناير 2025: القرآن الكريم وتجويده «ساعة ونصف من 9: 10.30» - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات «ساعة ونصف من 11: 12.30»

الإثنين 20 يناير 2025: الثقافة الإسلامية «ساعة ونصف من 9: 10.30» - الجبر «ساعة ونصف من 11: 12.30»

الثلاثاء 21 يناير 2025: اللغة الأجنبية «ساعتان من 9: 11» - التربية الفنية «ساعة من 11.30: 12.30» - المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط «ساعة ونصف من 1: 2.30»

دفع المصروفات لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025

من جهته أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة دفع المصروفات لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط وتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر.

ويُمكن للطلاب سداد المصروفات عبر الطرق التالية

بطاقات “ATM” البنكية على الموقع الإلكتروني لنظام إدارة شئون الطالب.
منافذ ونقاط التحصيل المختلفة المتمثلة في الشركات الآتية: “أموال، جيديا، طلقة، وقتي، اشحنلي، أوباي، ادفعلي، سوبر باي، خدماتي، سداد، ضامن، الأهلي ممكن، موجة، سمارت باس”.

مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

الدفع يدويًا في حالات تعذر السداد إلكترونيًا خلال العام الدراسي الحالي فقط 2024-2025، ويكون يدويًا للحالات المستحقة لنسب خصم من المصروفات المشار إليها بناء على أي سبب قانوني خلال العام الدراسي الحالي فقط 2024-2025.

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