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رياضة

المصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أدى فريق المصري البورسعيدي المران الأخير له على ستاد الجيش ببرج العرب استعدادًا لمباراة الغد أمام نظيره فريق الزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل فريق المصري معسكرا مغلقا مساء أمس الجمعة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد أمام الزمالك.

 

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي فريقا المصري والزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

  وعقِد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك بأحد فنادق برج العرب 

ترأس الاجتماع مراقب المباراة السوداني مأمون بشارة بحضور المنسق العام للمباراة الغاني ألكسندر اشانتي ومعاونه المالاوي توليبو جولين ومراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وكذلك  المنسق الأمني للمباراة شوليلي نوكوثوالا من إي سواتيني وأيضًا المنسق الإعلامي للمباراة مصطفى طنطاوي   وحكم الساحة الجزائري مصطفى غربال، فيما مثل المصري البورسعيدي في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم البرتقالي، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأبيض  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.

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