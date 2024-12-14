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رياضة

كريم العراقي: درسنا فريق الزمالك جيدًا ونسعى للفوز في مواجهة الغد

كريم العراقي، فيتو
كريم العراقي، فيتو

قال  كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري والزمالك بالبطولة الكونفيدرالية إنهم يسعون لتحقيق الفوز في جميع المباريات ونتعامل مع كل مباراة على حدة ودرسنا فريق الزمالك جيدًا.

وأشار إلى أن أداء فريق النادي المصري المتميز لم يأتِ صدفة فالجميع بذل جهدًا كبيرًا، وأن تطور أداء اللاعبين نتاج طبيعي لمجهودات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

 

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي فريقا المصري والزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

  وعقِد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك بأحد فنادق برج العرب 

ترأس الاجتماع مراقب المباراة السوداني مأمون بشارة بحضور المنسق العام للمباراة الغاني ألكسندر اشانتي ومعاونه المالاوي توليبو جولين ومراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وكذلك  المنسق الأمني للمباراة شوليلي نوكوثوالا من إي سواتيني وأيضًا المنسق الإعلامي للمباراة مصطفى طنطاوي   وحكم الساحة الجزائري مصطفى غربال، فيما مثل المصري البورسعيدي في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم البرتقالي، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأبيض  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.

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