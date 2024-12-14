السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يختتم تدريباته اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

 يختتم فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر تدريباته اليوم، باستاد برج العرب مستضيف مباراته أمام الزمالك ببطولة الكونفدرالية. 

 

وتوجه أمس الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك ببطولة الكونفيدرالية

 

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي فريق النادي المصري والزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة  من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر  حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى"  بمهام الحكم الرابع.

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة  الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظره فريق الزمالك  

ويتولى السوداني مأمون بشارة مهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا  من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة المصري والزمالك المصري البورسعيدي الزمالك برج العرب موعد مباراة المصرى والزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يختتم تدريباته في استاد رادس استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال (صور)

تعادل امبولي وتورينو سلبيا بالشوط الأول في الدوري الإيطالي

بيراميدز يوجه رسالة هامة للاعبيه قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

قبل لقائهما بالكونفدرالية، الزمالك يتفوق علي المصري في تاريخ مواجهات الفريقين

بعد تجاهل مطالبهم، غضب أندية دوري المحترفين بسبب ضغط المباريات

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة الزمالك بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار السمك اليوم، البلطي يبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ركلات ترجيح أم وقت إضافي، ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا بالتعادل؟

منوعات

المزيد

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

قصة رفض "ميلانيا" الانتقال إلى البيت الأبيض، وترامب يكشف الحقيقة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يمشي للمرة الأولى منذ خضوعه لعمليتين جراحيتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوة محمد صلاح الجديدة لدخول التاريخ.. ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة لاعب الشهر بالبريميرليج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يكشف عن نداءين للمؤمنين في سورة الأحزاب

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية