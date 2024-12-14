صحفية فلسطينية: نشكر مصر ونقابتها على الدعم المتواصل لقضيتنا (صور)

شارك في حفل افتتاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، عدد من الصحفيين الفلسطينيين المصابين الموجودين في مصر.

الصحفيون الفلسطينيون في مصر

وقالت الصحفية الفلسطينية رولا الدرة : إنه شرف عظيم لي أن أكون هنا اليوم، لأتحدث نيابة عن زملائنا الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين ما زالوا يعانون من الجراح والمصاعب.

استهداف الصحفيين الفلسطينيين

وأضافت:" لقد دفع الصحفي الفلسطيني ثمنًا باهظًا في سبيل الحقيقة، كان الصحفي في فلسطين دائمًا هدفًا مباشرًا للاعتقال والتعذيب والانتهاك، بل وصل الأمر إلى القتل، فقط لإسكات صوته وكلمته، ولكن رغم القتل والجرح، لم تُقتل الكلمة، ولن تموت الحقيقة، سنظل نحملها أبدًا، حتى يُحاسب المجرم القاتل".

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وتابع:" أشكر مصر ونقابة الصحفيين على الدعم المتواصل: شكرًا لدعمكم المتواصل لنا وللقضية الفلسطينية. شكرًا على استضافتنا وعلاجنا، وعلى إكرامنا. عهدنا بكم أنكم دومًا عند حسن الظن".

انطلقت مساء فعاليات افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار دورة "فلسطين.. طريق إلى التغيير".

المؤتمر العام السادس للصحفيين

حضر الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب، ووفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

مشاركة فلسطينية في المؤتمر العام للصحفيين

كما حضر عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين عن الصحافة الفلسطينية، وتم إعلان قائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.



تاريخ مؤتمرات الصحفيين السابقة

وتتضمن الفعاليات رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم حفل الافتتاح بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

ويعقد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري، بهدف النقاش حول قضايا مهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين في مصر وصولا إلى توصيات لتحسين الأوضاع وحل الأزمات تعمل نقابة الصحفيين على تنفيذها بما يحسن واقع المهنة في مصر.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، صباح غد الأحد بمجموعة من الفعاليات وموائد مستديرة، يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في التشريعات الصحفية والقوانين ذات الصلة، واقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديًا وميدانيًا.



محاور المؤتمر العام السادس للصحفيين

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية »الحريات والتشريعات- اقتصاديات الصحافة-ومستقبل الصحافة» بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي،نقيب الصحفيين.



وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها،ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

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