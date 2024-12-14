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رياضة

الدوري الإنجليزي، إبسويتش تاون يخطف فوزا مثيرا 2-1 أمام وولفرهامبتون

فريق وولفرهامبتون،
فريق وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة وولفرهامبتون أمام ضيفه إبسويتش تاون بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولينكس ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف ابسويتش تاون اللاعب مات دوهيرتي في الدقيقة 15، فيما أدرك وولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 72 عن طريق ماتيوس كونها، وفي الدقيقة 90 خطف تايلور هدف الفوز الغالي لصالح إبسويتس تاون ليحسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وشارك اللاعب المصري سام مرسي ضمن التشكيلة الأساسية لفريق إبسويتش تاون. 

إبسويتش تاون، فيتو
إبسويتش تاون، فيتو

 

سام مرسي لاعب إبسويتش تاون

في سياق آخر، وعلى الرغم من تساؤل الجماهير ومحللي كرة القدم “أين سام مرسي من منتخب مصر” وهناك أصوات تعلو بانضمام اللاعب ومنحه فرصة ثانية مع الفراعنة، إلا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، يرفض تمامًا فكرة عودة سام لصفوف الفراعنة.

وأكد حسام حسن في أكثر من تصريح  بأنه لا يفكر في سام مرسي على الإطلاق واللاعب خارج حساباته وذلك بسبب عدم إتقان اللغة العربية وهو ما يجعله غير متجانس مع اللاعبين.

سام مرسي

كما اعترف حسام حسن بأنه من الصعب انضمام سام مرسي بسبب عامل السن خاصة أنه يفضل الاعتماد على لاعبين أصغر سنًّا.

ولم ينضم سام مرسي إلى منتخب مصر، منذ آخر ظهور عام 2018 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

ووصلت مدة غياب سام مرسي عن الانضمام إلى منتخب مصر، إلى 5 سنوات و9 أشهر؛ حيث أن آخر ظهور كان يوم 16/11/2018، وكان على مقاعد البدلاء في مباراة تونس ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وقتها.

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الدوري الانجليزي وولفرهامبتون إبسويتش تاون لدوري الإنجليزي الممتاز سام مرسي

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