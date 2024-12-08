سام مرسي يقود إيبسويتش تاون لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفنى لفريق إيبسويتش تاون التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث فى المباراة التى تجمعهما باستاد بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد المصرى سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون فى التشكيل الأساسي للفريق.





تشكيل إيبسويتش تاون امام بورنموث

تشكيل بورنموث لمواجهة إيبسويتش تاون

وفاز فريق إيبسويتش تاون في مباراة واحدة وخسر 7 وتعادل في 7 من مجموع 14 جولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حقق بورنموث بداية رائعة بالبطولة هذا الموسم، حيث حقق الانتصار في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 5.

وسجل فريق إيبسويتش تاون 13 هدفًا واستقبل 25 هدفًا في الدوري الممتاز، وهذه السجلات تجعلهم ثالث أسوأ فريق هجوميًّا وسادس أسوأ فريق دفاعيًّا في البطولة.

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