خبير عسكري يكشف عن مخرج وحيد لعدم تقسيم الدولة السورية بعد سقوط بشار

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود، المستشار بكلية القادة والأركان: إنه بعد سقوط بشار الأسد فإن المخرج الوحيد لعدم تقسيم الدولة السورية يكمن في يد الشعب السوري بأنه يلتف لوحدة الصف ولم الشمل وتغليب مصلحة البلاد في الأساس، نظرًا لما نشاهده من سيطرة قوات مختلفة وفصائل مختلفة على عدة مناطق في سوريا بنسب معين.

موقف هيئة تحرير الشام

وأضاف «محمود»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، لو صدقت هيئة تحرير الشام في تحريك وإنشاء الحكومة السورية التي ستجمع أطياف الشعب السوري فهذا هو الضامن الوحيد.

مؤتمر العقبة بالأردن

وأشار إلى أن لجنة الاتصال الوزاري العربية أقرت عددا من القرارات في مؤتمر بالعقبة بالأردن أهمها الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السورية وأمنها.

حكومة انتقالية سورية

وتابع: «هيئة تحرير الشام طمأنت الشعب السوري وقالت لا تقلقوا إنها حكومة انتقالية لا انتقامية والجميع يأمل أن ينفذ هذا الكلام على أرض الواقع».

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