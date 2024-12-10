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أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو

متحور كورونا، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في مصر.

 

حقيقة وجود متحور جديد لكورونا

وأكد “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لا يوجد دليل أو إثبات أو رصد لأي متحور جديد لكورونا، والفيروسات التنفسية التقليدية هي المنتشرة والسائدة حاليا.

 

إصابات نزلات البرد

وأوضح: الإصابات الحالية بنزلات البرد أمر طبيعي ويتكرر كل سنة بسبب الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى البرودة لا سيما في ظل تغير الفصول.


سبب طول مدة الإصابة بنزلات البرد

وأشار إلى أن التعرض لكمية كبيرة من الفيروسات وضعف الجهاز المناعي وتكرار الإصابة بالفيروسات التنفسية هو ما يؤدي إلى طول فترة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا الموسمية، لافتًا إلي أن كورونا أصبح فيروس تقليدي موجود في العالم كله.


نصيحة حال الإصابة بنزلات البرد

وتابع: أي شخص يصاب بنزلات البرد أو الأنفلونزا الموسمية أو كورونا يجب عليه إلتزام الراحة في المنزل لمدة 3 أيام وتناول السوائل الدافئة، وفي حال حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو شدة الأعراض التنفسية وألم في الصدر يجب على المريض مراجعة الطبيب المختص.

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وأكد: أنه لا يوجد أي شيء يقلق المواطنين من انتشار دور البرد الحالي.

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