بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1

خسر فريق بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني من نظيره ماينز بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الـ14 من البوندسليجا، وذلك على أرضية ملعب ميفا أرينا.

مباراة بايرن ميونخ وماينز

أحرز هدفي ماينز لي جاي سونج في الدقيقة 40 و59 ،وأحرز هدف بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة 86

ترتيب بايرن ميونخ وماينز

يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة أمام ماينز، فيما يأتي في المركز الثامن برصيد 22 نقطة،

ويتصدر بايرن ميونخ، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات والتعادل 3 وخسر مباراة

تشكيل بايرن ميونيخ أمام ماينز

حراسة المرمى: بيريتز.

الدفاع: مين جاي، دير، لايمر وجوريرو.

الوسط: كيميتش، بافلوفيتش وموسيالا.

الهجوم: أوليز، مولر وساني.



وغاب هاري كين عن المباراة للإصابة.

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