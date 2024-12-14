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رياضة

برشلونة يسبق بايرن ميونخ في صراع التعاقد مع مدافع ليفركوزن

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة اقترب من الحصول على خدمات الألماني جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، خلال الموسم المقبل.
 


وينتهي عقد تاه مع ليفركوزن في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مع أي ناد، مجانا، بدءا من يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، وصلت المفاوضات بين جوناثان وبرشلونة إلى مرحلة متقدمة جدا، والنادي الكتالوني متفائل بشأن التوقيع مع تاه في الصيف المقبل.

برشلونة يتفوق على بايرن ميونخ 


وأشارت إلى أن نادي برشلونة أصبح يتفوق على بايرن ميونخ في هذا السباق، بعد الاجتماع الذي جمع بين ديكو المدير الرياضي للبارسا، واللاعب نفسه بالإضافة إلى وكيله بيني زاهافي.

وأبدى المدافع الألماني صاحب ال28 عاما في الاجتماع إعجابه الكبير بالمشروع الذي قدمه ديكو في برشلونة.

وأوضحت أن التعاقد مع تاه لن يهدد استمرارية رونالد أراوخو، حيث إن ديكو يهدف للجمع بين المدافعين في برشلونة.

وتعتقد الإدارة الرياضية لبرشلونة أن المدافع الأوروجواياني أحد أفضل اللاعبين في مركزه بالعالم، وستبذل كل ما في وسعها لتجديد عقده، رغم أن المفاوضات لم تشهد تقدما في الفترة الأخيرة.

لكن قدوم المدافع الألماني سيؤدي بالتأكيد لازدحام في مركز قلب الدفاع، لذا يخطط برشلونة للتخلي عن أحد المدافعين على الأقل في الصيف، والمرشحان الأبرز للرحيل هما أندرياس كريستينسن وإريك جارسيا.

وينتهي العقد الحالي لأندرياس كريستينسن وإريك جارسيا في عام 2026، ورحيلهما سيمثل فرصة للنادي من أجل تحقيق أرباح مالية، لأنهما انضما إلى برشلونة دون تكلفة.

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