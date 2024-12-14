تشكيل بايرن ميونيخ أمام ماينز بالدوري الألماني

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة مضيفه فريق ماينز، في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب "ميوا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

ويغيب هاري كين عن المباراة للإصابة.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام ماينز

حراسة المرمى: بيريتز.

الدفاع: مين جاي، دير، لايمر وجوريرو.

الوسط: كيميتش، بافلوفيتش وموسيالا.

الهجوم: أوليز، مولر وساني.



ويتصدر بايرن ميونخ، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات والتعادل 3 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.



بينما يحتل فريق ماينز المركز التاسع فى ترتيب مسابقة البوندزليجا بالموسم الحالى برصيد 19 نقطة.



ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته بعد فوزه على هايدنهايم بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الجاري.

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