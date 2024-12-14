السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة

احتجاجات لدعم غزة،فيتو
احتجاجات لدعم غزة،فيتو

احتشد الآلاف من المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني مساء اليوم السبت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

 

تظاهرات أمام البرلمان البريطاني دعما لغزة

وتشهد ساحة البرلمان البريطاني في وستمنستر بلندن، والمدن البريطانية المختلفة، اليوم السبت، اعتصاما للتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB)، بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف ائتلاف "أوقفوا الحرب"، وحملة "نزع السلاح النووي"، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والجالية الفلسطينية والعربية وكل مؤيدي القضية الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام.

وأكد المنتدى في دعوته أن "الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وعملية التطهير العرقي والتهجير القسري المتواصلة في شمال القطاع، هي جزء من سلسلة الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948".

وأضاف المنتدى أن "الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، منشغلة بحماية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة، بدلا من العمل على تقديمه للعدالة".

ويواصل جيش الاحتلال  الإسرائيلي الحرب على غزة.

 وسقط عدد من الشهداء في قصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء الحرب ناهزت 45 ألفا.

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إطلاق النار في قطاع غزة البرلمان البريطاني الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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