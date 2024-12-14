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رياضة

الدوري الانجليزي، ابسويتش تاون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول

فريق ابسويتش تاون،
فريق ابسويتش تاون، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون أمام ضيفه ابسويتش تاون، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مولينكس ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 

سجل هدف ابسويتش تاون اللاعب مات وهيرتي قبل نهاية الشوط الأول 

ويشارك اللاعب المصري سام مرسي ضمن التشكيلة الأساسية لفريق ابسويتش تاون 

سام مرسي لاعب ابسويتش تاون

وعلى الرغم من تساؤل الجماهير ومحللي كرة القدم “أين سام مرسي من منتخب مصر” وهناك أصوات تعلو بانضمام اللاعب ومنحه فرصة ثانية مع الفراعنة، إلا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، يرفض تمامًا فكرة عودة سام لصفوف الفراعنة.

اللاعب سام مرسي 
اللاعب سام مرسي 

وأكد حسام حسن في أكثر من تصريح  بأنه لا يفكر في سام مرسي على الإطلاق واللاعب خارج حساباته وذلك بسبب عدم إتقان اللغة العربية وهو ما يجعله غير متجانس مع اللاعبين.

 

سام مرسي

كما اعترف حسام حسن بأنه من الصعب انضمام سام مرسي بسبب عامل السن خاصة أنه يفضل الاعتماد على لاعبين أصغر سنًّا.

ولم ينضم سام مرسي إلى منتخب مصر، منذ آخر ظهور عام 2018 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

سام مرسي 
سام مرسي 

ووصلت مدة غياب سام مرسي عن الانضمام إلى منتخب مصر، إلى 5 سنوات و9 أشهر؛ حيث أن آخر ظهور كان يوم 16/11/2018، وكان على مقاعد البدلاء في مباراة تونس ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وقتها.

 

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الدوري الانجليزي إبسويتش تاون وولفرهامبتون سام مرسي ملعب مولينكس ستاديوم

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