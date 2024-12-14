السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة مركز الإسماعيلية حبس عاطلين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري. 

ورود معلومات بمزاولة نشاط إجرامي 

وقد وردت المعلومات إلى النقباء محمود طارق وأحمد ممتاز معاوني مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، تفيد بقيام عاطلين في ترويج وبيع المواد المخدرة وفرض سيطرة على المواطنين بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية. 

 

توجيهات من مباحث المديرية بضبط المتهمين

 ووجه مدير مباحث الإسماعيلية بتكثيف التحريات حول المتهمين وأماكن تحركهما، واستهدافهما بمأمورية مكبرة لضبطهم بالمواد المخدرة قبل بيعها.

معلومات عن المتهمين 

وأفادت التحريات أن المتهم الأول يدعى "عبد الله. ه" والشهرة عبد الله أبو الغضب 22 عامًا، والمتهم الثاني" محمد. أ" والشهرة "محمود القرد" 18 عامًا.  

ونجحت مأمورية مكبرة تضم كل من: رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، ومعاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من ضبط المتهمين بدائرة المركز، وبحوزتهما 15 فرش حشيش و31 كيس "شابو" وبندقية خرطوش وفرد خرطرش و9 طلقات نارية و2 هاتف محمول ومبلغ مالى. 

 

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