5 يناير، محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص بمبلغ 200 مليون جنيه في مصر الجديدة

حددت نيابة مصر الجديدة، 5 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص والاستيلاء منه علي مبلغ 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهمية.

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من تاجر يفيد فيه بالتعرض للنصب من قبل سيدة ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة واستولت منه على مبلغ 200 مليون جنيه وماطلت في رد الأرباح ثم هربت.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.