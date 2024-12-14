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حوادث

5 يناير، محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص بمبلغ 200 مليون جنيه في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حددت نيابة مصر الجديدة، 5 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص والاستيلاء منه علي مبلغ 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهمية.

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من تاجر يفيد فيه بالتعرض للنصب من قبل سيدة ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة واستولت منه على مبلغ 200 مليون جنيه وماطلت في رد الأرباح ثم هربت.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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