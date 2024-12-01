الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالأزبكية

كيان تعليمى بدون
كيان تعليمى بدون ترخيص

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية.

النصب والاحتيال على المواطنين بالأزبكية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالاتوإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة، القبض على تشكيل عصابى شديد الخطورة بمطروح

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما بأسوان


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين إدارة كيان تعليمي الجريمة المنظمة تحريات الادارة العامة نصب والإحتيال على المواطنين مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

تاجيل محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم

تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 18 يناير

تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة، القبض على تشكيل عصابى شديد الخطورة بمطروح

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما بأسوان

الداخلية تواصل إيفاد قوافل السجل المدني للمحافظات

سقوط 40 عنصر إجرامي بحوزتهم مخدرات وسلاح بـ 10 محافظات

ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة العملة

إرشادات هامة للفائزين في قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

السوري جمال الشريف يحسم الجدل بشأن صحة هدف الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية