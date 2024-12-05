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اقتصاد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

سعر السكر
سعر السكر

سعر السكر، يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم الخميس 

وسجل سعر  السكر المعبأ اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لسعر السكر على بوابة مجلس الوزراء نحو 35.52 جنيه للكيلو.

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

سعر السكر التموينى 

ويبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

أهمية تطوير صناعة السكر

ويكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجًا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

سعر السكر 
سعر السكر 

وفي إطار ذلك، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة انه من الضرورى تحديد التحديات التي تواجه كل مصنع من مصانع السكر، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة اعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى، وأبراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس، على ان يتم توضيح محاور العمل التي العمل عليها، والعقبات  التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على اعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.

توجيهات رئاسية عليا بمتابعة العقبات التى تواجه مصانع السكر

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن  تقديرها للتنسيق  الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع، لافتة الى انه هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التي تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.

اسعار السكر 
اسعار السكر 

وضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة: الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، الدكتور عيد الراجحي، وعن  وزارة التموين: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر، وهاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي 
 

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وناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. 

 

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