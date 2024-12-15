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اقتصاد

انطلاق فعاليات مؤتمر واحة كونكت بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط 22 ديسمبر

هاشم منسي، فيتو
هاشم منسي، فيتو

تشهد المنطقة التكنولوجية بأسيوط 22 ديسمبر  انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر   "واحة كونكت" تحت شعار “تشكيل أفق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. 

توحيد مجتمع التكنولوجيا والاتصالات 

ويهدف المؤتمر الى الاحتفاء وتوحيد مجتمع نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحلية في هذا القطاع، بما في ذلك أحدث الابتكارات، وقصص النجاح المحلية، والتعاونات التكنولوجية، والنمو الإقليمي.

وسيمكن “واحة كونكت” المواهب المحلية ويبرز دور المناطق التكنولوجية كمراكز للابتكار والنمو في البلاد،كما يهدف الحدث إلى أن يكون منصة لتبادل المعرفة وبناء الشبكات بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والمحترفين في الصناعة وعشاق التكنولوجيا ومن المنتظر ان تبرز نسخة هذا العام العمل المؤثر لمبتكري التكنولوجيا في أسيوط، مما يمهد الطريق لنمو وتطور مشترك داخل مشهد التكنولوجيا في المنطقة. 

وسيشهد الحدث مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين  من بينهم الدكتور أيمن عياد، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات في أسيوط والذي سيناقش موضوع “تمكين المستقلين وفتح الفرص أمام المواهب المتميزة في مصر”.

والدكتور أحمد محمد ضاحي، الذى  يدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأسيوط، وخبير إدارة الشركات الناشئة والابتكار والذي سيقدم عرضا بعنوان “قيادة الابتكار، حماية الأفكار، وضمان التمويل للشركات الناشئة”، حيث يشارك رؤيته حول كيفية تأمين الشركات الناشئة للتمويل وحماية ملكيتها الفكرية ومريم سليمان، وهي متخصصة في إدارة المنظمات والتسويق الرقمي، وستتحدث عن “إتقان نمو المنظمات” بما في ذلك استراتيجيات التسويق، وخدمة العملاء، وقيادة الفريق.

والمهندس أندرو صابر، وسيتناول موضوع “تصميم الحلول المخصصة مستقبل أنظمة ERP والتكنولوجيا المالية ومنصات المبيعات”، حيث يناقش كيف يمكن للحلول البرمجية المخصصة أن تدفع التحول الرقمي للأعمال والمهندس أحمد حسن  والذي سيقدم عرضًا بعنوان “من التطوير إلى ريادة الأعمال” حيث يشارك رحلته في إدارة المنشآت وريادة الأعمال بجانب المهندس محمد سالم، الرئيس رئيس  المصرية لصناعة السيليكون المصنعة لأول هاتف مصرى، عن نشأة بداية طرح مشروعها لإنتاج أول هاتف مصرى. 

انشاء نظم تكنولوجية ديناميكية 

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ويتماشى هذا الحدث مع رؤية واحات السيليكون المنظمة للحدث لدفع عجلة التنمية الإقليمية ودور إنشاء نظم تكنولوجية ديناميكية في جميع أنحاء مصر من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح وتعزيز التعاون حيث اكد هاشم منسي، الرئيس التنفيذي لواحات السيليكون ان    الحدث يعد تجسيدا لتمكين الجيل القادم من المبتكرين وان واحات السيليكون  في مصر تستضيف 26 شركة و5 جامعات في أربع مناطق تكنولوجية استراتيجية  ومن خلال تجمع الخبرات المتنوعة تهدف الشركة إلى إنشاء منصة ديناميكية لتبادل المعرفة والنمو وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يعزز مكانة البلاد كمركز للابتكار التكنولوجي.

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