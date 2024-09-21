السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

قتل جاره بسبب خلافات مالية، إحالة متهم للجنايات في المطرية

إحالة عاطل متهم بقتل
إحالة عاطل متهم بقتل جاره للجنايات

أمرت نيابة المطرية إحالة عاطل لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنايات.


وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا يفيد بالعثور علي جثة شاب لقي مصرعه إثر مشاجرة نشبت بينه وبين جاره في المطرية.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان البلاغ تبين العثور على جثة شاب بها طعنتين بسلاح أبيض.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات مالية نشبت بين المتهم والمجني عليه تسببت في مشاجرة بالشارع بينهما وانتهت بمقتل المجني عليه حيث طعنه الأول في جسده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتوفي في الحال.


وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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