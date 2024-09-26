النيابة تأمر بضبط متهم بقتل شاب في المطرية

فتحت نيابة المطرية تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب به إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وسرعة ضبط الجاني.



تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.